Почти 1750 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 3 января, в Украине выявили 1 746 случая заражения коронавирусом, что на 58 случаев меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 3 629 пациентов, умерли 135 человек. Вчера госпитализировали 970 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 678 088 человек. Из них выздоровели 3 483 354 пациентов, а умер 96 436 человек.



Вчера вакцинировались 36 289 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 721 822 человека, из них получили первую дозу — 14 721 820 человек, получили две дозы — 13 762 162 человека. Получили дополнительную дозу — 4 159 человек, бустерную дозу — 5 713 человек. В общей сложности проведено 28 493 854 прививки.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.