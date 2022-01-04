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Почти 1750 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

04 января 2022, 08:14

Почти 1750 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 3 января, в Украине выявили 1 746 случая заражения коронавирусом, что на 58 случаев меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 3 629 пациентов, умерли 135 человек. Вчера госпитализировали 970 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 678 088 человек. Из них выздоровели 3 483 354 пациентов, а умер 96 436 человек.

Вчера вакцинировались 36 289 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировались 14 721 822 человека, из них получили первую дозу — 14 721 820 человек, получили две дозы — 13 762 162 человека. Получили дополнительную дозу — 4 159 человек, бустерную дозу —  5 713 человек. В общей сложности проведено 28 493 854 прививки.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.

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