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«ДНР» обнаружила 77 новых случаев ковида за три дня

04 января 2022, 11:10

«ДНР» обнаружила 77 новых случаев ковида за три дня

За трое суток, с 1 по 3 января в отдельных районах Донецкой области выявили 77 случаев заражения коронавирусом. Кроме этого, 41 человек умер от осложнений, вызванных вирусом.

Об этом сообщает так называемое «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтвердили 119 079 заболевших COVID-19. Из этого числа 107 853 пациента выздоровели, а 9 322 человека умерли.

Продолжают болеть 1 904 пациента.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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