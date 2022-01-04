В правительстве пообещали ратифицировать Стамбульскую конвенцию в этом году

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассчитывает, что Стамбульская конвенция будет ратифицирована в Украине в 2022 году.



«Большой опыт нератификации Конвенции дает нам понимание, какие инструменты не эффективны. С другой стороны, мы сделали несколько важных вещей, приближающих нас к ратификации, и продолжим эту работу в 2022 году. В частности, мы сформировали предостережения к Конвенции, с которыми будет подаваться документ на ратификацию. Эти предостережения являются квинтэссенцией всех дискуссий с разными сторонами, и с консервативным крылом общества, с религиозным сообществом и с экспертной средой. Они предполагают, что положения конвенции никоим образом не влияют на положения Конституции Украины, что Конвенция не касается каких-либо вопросов гендерной идеологии или идентичности, и соответственно эти предостережения снимают разночтение положений самой Конвенции», – сказала Стефанишина в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



Также вице-премьер рассказала, что получила письмо от генерального секретаря Совета Европы, которая официально разъяснила от имени СЕ содержание самой Конвенции.



«В этом письме подтверждается, что Конвенция не имеет ничего общего с вопросами гендерной идентичности, что она касается исключительно возможности защиты лиц, страдающих от домашнего насилия, она дает дополнительные инструменты международного сотрудничества и защиты наших граждан, за рубежом. Кроме того, это позволяет Украине стать объектом общеевропейского мониторинга», – добавила Стефанишина.



Вице-премьер заявила, что и правительство, и президент поддержали ратификацию Стамбульской конвенции и этот законопроект будет внесен в парламент.



«Вместе с тем, я, как вице-премьер, координирующая этот процесс в правительстве, считаю, что для ратификации следует выбрать правильное время. Мы в начале 2022 года сконцентрируемся на коммуникационной кампании, на работе с депутатским корпусом, и первое полугодие проведем под эгидой налаживание консенсуса по поводу ратификации и последующего внесения закона в парламент», – отметила она.



На уточняющий вопрос, Стефанишина заявила, что Стамбульскую конвенцию ратифицируют в 2022 году.



Как сообщалось, в ноябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает за присоединение Украины к Стамбульской конвенции. Позже президент отметил, что вопрос ратификации Стамбульской конвенции лежит в плоскости деятельности Верховной Рады.

Украина подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала.



Сторонники ратификации конвенции подчеркивают, что документ в действии обяжет изменить украинское законодательство – внести в Уголовный кодекс статью о домашнем насилии, что позволит наказать виновных. Кроме этого, конвенция предусматривает создание государством центров поддержки и помощи жертвам домашнего насилия. Также международный документ обяжет государственные органы работать на предупреждение домашнего насилия.



Также Конвенция охватывает такие формы женского насилия как принудительный аборт, вступление в брак, стерилизация, увечье женских гениталий, преследование, домогательство, а также разграничивает понятия «сексуальное насилие» и «изнасилование».