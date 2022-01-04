НАТО собирается на внеочередное заседание по вопросам РФ и Украины

Североатлантический совет (НАТО) планирует провести внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание вооружения РФ у границ с Украиной.



Как сообщает пресс-служба НАТО, заседание пройдет в виртуальном формате в пятницу, 7 января.



«Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга», – говорится в сообщении.

Россия ожидает ответа от США и НАТО, которые должны рассмотреть предложения в сфере безопасности. По словам президента РФ Владимира Путина, в случае отказа США и НАТО рассматривать такие предложения, Россия может ответить по-разному.



Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО о «гарантиях безопасности». В частности, документы предполагают отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников. В США заявили, что Вашингтон не будет вести переговоры по европейской безопасности без участия представителей Европы.



Украина хочет участвовать в консультациях по безопасности Соединенных Штатов, Европейского союза или НАТО с Россией.