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НАТО собирается на внеочередное заседание по вопросам РФ и Украины

04 января 2022, 15:47

НАТО собирается на внеочередное заседание по вопросам РФ и Украины

Североатлантический совет (НАТО) планирует провести внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание вооружения РФ у границ с Украиной.

Как сообщает пресс-служба НАТО, заседание пройдет в виртуальном формате в пятницу, 7 января.

«Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга», – говорится в сообщении.

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Россия ожидает ответа от США и НАТО, которые должны рассмотреть предложения в сфере безопасности. По словам президента РФ Владимира Путина, в случае отказа США и НАТО рассматривать такие предложения, Россия может ответить по-разному.

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО о «гарантиях безопасности». В частности, документы предполагают отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников. В США заявили, что Вашингтон не будет вести переговоры по европейской безопасности без участия представителей Европы.

Украина хочет участвовать в консультациях по безопасности Соединенных Штатов, Европейского союза или НАТО с Россией.

В министерстве иностранных дел Украины прокомментировали предложения: главную угрозу безопасности в Европе создает вооруженная агрессия РФ.

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