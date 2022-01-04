Ермак переговорит с политическими советниками лидеров Франции и Германии перед их поездкой в Москву

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во вторник проведет переговоры по телефону с советниками лидеров стран Нормандского формата — Франции и Германии. Об этом сообщила советник Ермака по коммуникациям Дарья Заривная, передает «Интерфакс-Украина».



«Сегодня вечером состоится телефонный разговор Андрея Ермака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсем Плетнером и дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном», — сказала она.



Этот разговор состоится накануне поездки советников лидеров Франции и Германии в Москву для переговоров с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, которые запланированы на 6 января.

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