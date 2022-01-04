СБУ выявила более 40 схронов с оружием на Донбассе за прошлый год

В 2021 году Служба безопасности Украины в районе проведения операции Объединенных сил установила местонахождение более 40 схронов с оружием. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Луганской области.



По данным следствия, тайники обустроили участники незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР». По заданию своих «кураторов», они планировали совершить диверсии на востоке страны.



«Среди изъятого — противотанковые мины, боевые гранаты, около 500 средств инициации взрыва и более 300 кг тротила», — отметили в СБУ.



Кроме того, в сентябре прошлого года СБУ обнаружила в Донецкой и Луганской областях два скрытых арсенала боевиков, из которых изъято: почти 40 кг тротила, большое количество противотанковых и противопехотных мин, патроны к зенитным установкам и крупнокалиберным пулеметам.



В Луганской области был найден тайник, обустроенный в подземном хранилище бывшего дома так называемого «первого заместителя главы правительства ЛНР» в поселке Боброво. Там правоохранители обнаружили: 2 реактивные противотанковые гранаты, 20 гранат РГД-5 с запалами, почти 4,5 тыс. патронов разного калибра.



В Донецкой области сотрудники СБУ на территории одной из дачных усадеб в Покровском районе обнаружили схрон, оборудованный снайпером «батальона "Восток"». Из тайника изъяли: автомат Калашникова с двумя снаряженными магазинами, более полукилограмма тротила, 3 электродетонатора, 2 гранатометных выстрела, 2 гранаты РГД-5 с запалами, более 2,5 тыс. патронов разного калибра, 5 дымовых шашек, 23 реактивных осветительных патронов дистанционного действия.