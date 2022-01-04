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Прокурор отозвал ходатайство об аресте Порошенко, в ГБР отрицают

04 января 2022, 22:05

Прокурор отозвал ходатайство об аресте Порошенко, в ГБР отрицают

Прокурор отозвал из Печерского райсуда Киева ходатайство о применении в отношении подозреваемого пятого президента Петра Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда от 29 декабря.

В постановлении указано, что в суд поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований Максима Дзвоника о применении в отношении Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

«До начала рассмотрения ходатайства прокурором подано заявление о возвращении ходатайства для доработки», — говорится в постановлении суда.

В документе отмечается, что следственный судья, изучив материалы производства и заявление прокурора о возвращении ходатайства, пришел к выводу, что «Уголовным процессуальным законодательством не предусмотрено возвращение ходатайства по заявлению следователя/прокурора».

В то же время, судья решил исходить из принципа диспозитивности уголовного производства, который предусматривает, что стороны уголовного производства могут свободно использовать свои права, в частности, представлять или не представлять доказательство, подавать ходатайство или нет.

«Следственный судья постановил: вернуть прокурору ходатайство. Постановление обжалованию не подлежит», — сказано в документе.

В то же время в ГБР заявили, что «обнародованная информация о якобы отзыве из Печерского районного суда города Киева 29 декабря 2021 года следователем ГБР ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пятого президента Украины не соответствует действительности».

В ГБР подчеркивают, что «вышеуказанная информация не соответствует действительности, указанные процессуальные решения не принимались».

«Напомним, что в настоящее время народный депутат Украины подозревается в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций "Л-ДНР" в рамках начатого уголовного производства. Следователи ГБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействию террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины», — говорится в заявлении ГБР.

20 декабря Госбюро расследований сообщило Петру Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. По версии следствия, Порошенко, будучи президентом, участвовал в организации незаконной схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса. При этом подчеркивается, что заплаченные за уголь деньги шли на финансирование группировок «ДНР» и «ЛНР».

Порошенко находится за границей, где проводит встречи с европейскими политиками. В Украину он пообещал вернуться в первой половине января. Подозрение против себя он считает политическим преследованием. 

Подозрения в этом деле уже были предъявлены народному депутату Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину. Медведчук находится под домашним арестом, Кузяра — под стражей. Демчишин покинул Украину, суд разрешил его задержать.

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