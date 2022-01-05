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На Луганщине коронавирусом заразились еще более 100 человек, шестеро умерли

05 января 2022, 11:35

На Луганщине коронавирусом заразились еще более 100 человек, шестеро умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 103 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерли шесть больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

География выявленных заболеваний: Лисичанск и Кременской район — по 14, Рубежное — 3, Северодонецк — 17, Троицк, Попаснянщина и Беловодщина — по 5, Марковщина и Новоайдарщина — по 4, Новопсковщина — 2, Сватовщина — 11, Станица Луганская — 8, Старобельщина— 11.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70-летняя женщина из Рубежного, 80-летний мужчина из Северодонецка, 74-летний мужчина из Кременщины, 61-летняя женщина и 59-летний мужчина из Новопсковщины, 74-летний мужчина из Сватовщины.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 59 956 случаях. Из них 56 676 человек выздоровели, 2 217 — умерли.

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