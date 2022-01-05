Боррель впервые приехал на Донбасс, где посетит линию соприкосновения

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, который находится с рабочим визитом в Украине, вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой посетят линию соприкосновения в Станице Луганской.



«Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба покидают неповторимый VIP-терминал сталинской архитектуры в аэропорту Харькова (хотя я сомневаюсь, что этот термин использовался, когда он был построен) на линию соприкосновения в Станице Луганской», — сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.



Данный визит является первым визитом высокого представителя ЕС на Донбасс с начала вооруженного конфликта. «Этот визит является знаком единства Украины и ЕС на фоне угроз России и силы нашей дипломатии ради мира, безопасности и справедливости в Европе», — отметил Дмитрий Кулеба.