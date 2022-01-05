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«ДНР» прекратила онлайн-регистрацию на вакцинацию от ковида

05 января 2022, 14:14

«ДНР» прекратила онлайн-регистрацию на вакцинацию от ковида

Группировка «ДНР» прекратила онлайн-регистрацию на вакцинацию от COVID-19. Причиной назвали «достаточное количество пунктов вакцинации от COVID-19». Об этом сообщили в так называемом «министерстве здравоохранения ДНР».

В отдельных районах Донецкой области развернуто 65 прививочных пунктов, утверждают в группировке.

«ДНР» проводит иммунизацию только вакцинами российского производства. Препараты незаконно завозят в ОРДО в качестве гуманитарной помощи через участки государственной границы, которые временно не контролируют украинские службы.

Российские вакцины от ковида начали поступать в ОРДЛО с февраля 2021 года. По данным «ДНР», на подконтрольной ей территории вакцинировались порядка 275 тысяч человек.

Украина не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организацией здравоохранения.

Жители неподконтрольной Украине части Донбасса также могут вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.

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