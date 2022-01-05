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Казахстан: Что происходит в разных городах сегодня

05 января 2022, 15:16

Казахстан: Что происходит в разных городах сегодня

Фото: @sputnikKZ Фото: @sputnikKZ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в столице страны Нур-Султане, городе республиканского значения Алматы, а также в Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Токаев заявил, что с сегодняшнего дня возглавляет Совет безопасности республики, который ранее возглавлял бывший глава государства Нурсултан Назарбаев. Он заявил, что при любых обстоятельствах будет находиться в столице республики.

Токаев утверждает, что у заговорщиков в Казахстане был тщательный план действий, они мотивированы финансово.

«Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков», – сказал Токаев.

Он сообщил, что в результате беспорядков в Казахстане есть жертвы.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В Нурсултане и Алма-Аты отключили интернет и телефонную связь. Отключение произошло практически одномоментно около 17:00 по местному времени. Исчез интернет, невозможно позвонить по городским телефонам.

Днем демонстранты ворвались в здание акимата Алматы (администрация города), была стрельба.

Кроме того горело здание резиденции президента Казахстана.

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что российские частные военные кампании могут взять под охрану космодром Байконур (город находится в аренде у РФ и наделен статусом, соответствующим городу федерального значения). Согласно распространенной информации, сейчас идет подбор персонала для усиления охраны космодрома и других стратегических объектов на территории Казахстана.

В свою очередь российское издание ТАСС сообщает, что его источник опроверг эту информацию.

«Эта информация из телеграм-каналов не соответствует действительности», – сказал он.

Правоохранительные органы в Байконуре работают в штатном режиме, обстановка в городе спокойная, заявили в Роскосмосе.  

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