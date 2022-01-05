На Донетчине открыли центр помощи людям, пострадавшим от домашнего насилия

В Дружковке Донецкой области открылся центр социально-психологической помощи людям, пострадавшим от насилия. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации.



Здесь будут помогать жертвам домашнего насилия, а также тем, кто пострадал по половому признаку.



В Донецкой области работает специальная сеть, которая включает 4 приюта, 6 дневных центров и 13 мобильных бригад социально-психологической помощи. К ним сегодня добавилась специализированная служба первичного социально-психологического консультирования лиц, пострадавших от насилия. Это первая служба такого типа в Донецкой области.

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Открытие консультативной службы позволит людям, пострадавшим насилия, получать профессиональные консультации психолога, первичную психологическую поддержку.



«Развитие сети специализированных служб – очень важная задача, поскольку статистика по домашнему насилию впечатляет. За 9 месяцев 2021 года к субъектам, осуществляющим мероприятия по предотвращению домашнего насилия, обратились 7084 человека, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это только те, кто набрался смелости обратиться в государственные учреждения», – подчеркнула заместительница председателя Донецкой ОГА Юлия Костюнина.



Служба создана за счет субвенций из государственного бюджета, а также часть денег взята из местного бюджета.