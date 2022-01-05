ООС: Боевики трижды открывали огонь по украинским военным

С начала текущих суток со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Позиции украинских военных обстреляли в направлении Авдеевки, боевики открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса. Также НВФ совершили обстрелы в направлении поселков Шумы и Катериновка из автоматических станковых и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет», — добавили в штабе ООС.



Уточняется, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы.