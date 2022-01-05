В Мариуполе назвали предварительную версию гибели трех человек на территории меткомбината

Двое мужчин и 16-летний парень, чьи тела были обнаружены 4 января на территории мариупольского меткомбината «Азовсталь», незаконно проникли на территорию предприятия и отравились газом. Такую предварительную версию назвали в Мариупольском районном управлении полиции.



Как сообщается, тела были обнаружены в помещении здания конверсии в доменном цехе. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Мариупольского районного управления полиции и эксперты.



«Правоохранители установили погибших как местных жителей в возрасте 33, 25 и 16 лет. Одним из погибших оказался несовершеннолетний парень, которого полиция искала больше суток. Он вышел из дома знакомой, но домой не вернулся», — говорится в сообщении.



Полицейские опросили родственников, друзей, соседей, отработали район и проверили все места, где видели юношу в последний раз. К поискам была привлечена общественность, приметы пропавшего распространялись в СМИ и соцсетях. Кроме того, полиция обследовала улицы и водоемы с помощью кинолога со служебной собакой.



«При осмотре погибших телесных повреждений и следов насильственной смерти не обнаружено. Пока причины смерти мужчин и несовершеннолетнего устанавливает судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, трое мариупольцев незаконно проникли на территорию предприятия и отравились газом», — сообщили в полиции.



Правоохранители внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по предварительным признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «Несчастный случай». Досудебное расследование продолжается.

4 января в Мариуполе на территории комбината «Азовсталь» обнаружили тела троих молодых людей. Сотрудники преприятия увидели их при обходе газового цеха меткомбината в неэксплуатируемом, подготовленном к проведению демонтажных работ помещении здания конверсии.