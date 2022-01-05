Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Мариуполе назвали предварительную версию гибели трех человек на территории меткомбината

05 января 2022, 18:12

В Мариуполе назвали предварительную версию гибели трех человек на территории меткомбината

Двое мужчин и 16-летний парень, чьи тела были обнаружены 4 января на территории мариупольского меткомбината «Азовсталь», незаконно проникли на территорию предприятия и отравились газом. Такую предварительную версию назвали в Мариупольском районном управлении полиции.

Как сообщается, тела были обнаружены в помещении здания конверсии в доменном цехе. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Мариупольского районного управления полиции и эксперты.

«Правоохранители установили погибших как местных жителей в возрасте 33, 25 и 16 лет. Одним из погибших оказался несовершеннолетний парень, которого полиция искала больше суток. Он вышел из дома знакомой, но домой не вернулся», — говорится в сообщении.

Полицейские опросили родственников, друзей, соседей, отработали район и проверили все места, где видели юношу в последний раз. К поискам была привлечена общественность, приметы пропавшего распространялись в СМИ и соцсетях. Кроме того, полиция обследовала улицы и водоемы с помощью кинолога со служебной собакой.

«При осмотре погибших телесных повреждений и следов насильственной смерти не обнаружено. Пока причины смерти мужчин и несовершеннолетнего устанавливает судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, трое мариупольцев незаконно проникли на территорию предприятия и отравились газом», — сообщили в полиции.

Правоохранители внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по предварительным признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «Несчастный случай». Досудебное расследование продолжается.

4 января в Мариуполе на территории комбината «Азовсталь» обнаружили тела троих молодых людей. Сотрудники преприятия увидели их при обходе газового цеха меткомбината в неэксплуатируемом, подготовленном к проведению демонтажных работ помещении здания конверсии.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь! 

Еще по теме

Места
Мариуполь
Организации
Азовсталь
Прочее
несчастный случай

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:36
Двух боевиков «ДНР/ЛНР» заочно приговорили к 10 годам тюрьмы
14:14
«ДНР» прекратила онлайн-регистрацию на вакцинацию от ковида
10:05
Нескольким городам неподконтрольной Луганщины восстановили водоснабжение
09:37
Боевики не выпускали патруль ОБСЕ из ОРЛО
20:49
Организуют подвоз: В нескольких городах ОРЛО сокращена подача воды
18:57
В Донецке не нашли взрывчатку в торговых центрах
15:22
В Донецке проверяют информацию о минировании трех торговых центров
14:30
Разведка: Боевики на Донбассе укрепляются под руководством России
11:10
«ДНР» обнаружила 77 новых случаев ковида за три дня
08:55
В Донецке карета «скорой» врезалась в автобус
21:31
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 января
20:40
Недостроенное метро в Донецке хотят порезать на металлолом — правозащитники
00:15
Главные новости Донбасса за неделю
18:46
В Донецке упал козырек на входе в гостиницу
08:58
В Донецке два пассажирских автобуса попали в ДТП, есть пострадавшие
все новости
18:12
В Мариуполе назвали предварительную версию гибели трех человек на территории меткомбината
17:36
Двух боевиков «ДНР/ЛНР» заочно приговорили к 10 годам тюрьмы
17:23
ООС: Боевики трижды открывали огонь по украинским военным
16:42
Боррель: Европе важно, какой будет ситуация в Украине
16:01
С Россией нужно вести требовательный диалог — глава МИД Франции
15:58
На Донетчине открыли центр помощи людям, пострадавшим от домашнего насилия
15:16
Казахстан: Что происходит в разных городах сегодня
14:14
«ДНР» прекратила онлайн-регистрацию на вакцинацию от ковида
13:42
Санкции против РФ должны быть в долларах и в евро - конгрессмены
12:07
Боррель впервые приехал на Донбасс, где посетит линию соприкосновения
11:35
На Луганщине коронавирусом заразились еще более 100 человек, шестеро умерли
11:20
Денисова: Пленной «ДНР» пытками повредили ноги
10:05
Нескольким городам неподконтрольной Луганщины восстановили водоснабжение
09:37
Боевики не выпускали патруль ОБСЕ из ОРЛО
09:00
В Донецкой области от ковида умерли еще 29 человек
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция