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Вторжение в соседние страны и применение химоружия: В Белом доме назвали темы переговоров с Россией

05 января 2022, 20:26

Вторжение в соседние страны и применение химоружия: В Белом доме назвали темы переговоров с Россией

В рамках переговоров с Россией, которые состоятся в Женеве на следующей неделе, США намерены обсудить ряд агрессивных действий РФ, в частности, нарушение режима контроля над вооружениями. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает «Интерфакс-Украина».

«Надо четко сказать, что за последние десятилетия именно Россия вторгалась в соседние страны, вмешивалась во многие выборы, использовала химоружие при попытке совершить убийство на иностранной территории и нарушала соглашения по контролю над вооружениями», — заявила Джен Псаки на брифинге.

По ее словам, США с союзниками поднимут эти вопросы и ряд других в последующие недели в рамках переговоров в Женеве и на заседании Совета Россия — НАТО.

«Мы будем действовать прагматично... Возможен прогресс, если российская сторона придет на переговоры именно ради достижения такого результата», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Псаки подчеркнула, что ряд российских предложений по безопасности в Европе можно обсудить, тогда как другие «совершенно нереалистичны».

9-10 января консультации по гарантиям безопасности пройдут в Женеве, 12 января состоится Совет Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии по линии ОБСЕ в Вене.

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