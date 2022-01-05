В прифронтовом Зайцево 95% жителей прошли полный курс вакцинации от COVID-19

В поселке Зайцево на Донетчине, который находится на линии соприкосновения, две дозы вакцины от коронавируса получили 95% жителей. Об этом сообщила семейный врач Валерия Леонова, передает «Суспільне».



Она отметила, что из 800 жителей Зайцево вакцинировались от коронавируса двумя дозами — 760 человек, и в настоящее время в поселке нет ни одного зафиксированного случая заболевания COVID-19.



По словам врача, чтобы достичь вакцинации на уровне 95%, с жителями Зайцево работали медики, мобильные бригады и представители гуманитарной миссии «Пролиска».



До вакцинации в Зайцево за осень и зиму 2020-2021 годов коронавирусом заболели более полусотни человек.



Пенсионерка Раиса рассказала журналистам, что она одна из первых летом пришла на прививку от коронавируса, поскольку знает, насколько он опасен, не понаслышке.



«У меня муж умер год назад от этой заразы. Поэтому я знаю, что это такое. Он три недели задыхался, тогда кислорода не было», — сказала женщина.



Она добавила, что с момента последней прививки прошло шесть месяцев, и она готова сделать третью, бустерную дозу вакцины.

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