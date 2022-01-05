Ермак обсудил ситуацию безопасности на границах Украины с представителем Госдепа США

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.



Об этом глава ОП сообщил в Twitter.



«Обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности. Важно, что Украина и США всегда на постоянном контакте, как и должно быть в настоящих отношениях стратегических партнеров и друзей», — написал Ермак.



США планируют поднять вопрос агрессии РФ против Украины во время предстоящих переговоров с Россией по гарантиям безопасности.

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