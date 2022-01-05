Вакцинированные бустерной дозой украинцы получат новые COVID-сертификаты

COVID-сертификат для украинцев, привитых бустерной дозой от коронавируса, появится в конце января. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.



В Минздраве пояснили, что до тех пор, люди, которые получили бустерную дозу, смогут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации.



«Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дія" не ранее последних чисел января, конечно, уже после прививки», — говорится в сообщении.



Как отмечается, порядок создания сертификата ничем не отличается от того, как создаются COVID-сертификаты на основании данных о выздоровлении или вакцинации. Единственным отличием является срок действия нового документа — он будет действовать 270 дней.



«Кроме COVID-сертификата украинцы, получившие бустер, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Его можно получить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней», — добавили в Минздраве.

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