Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Вакцинированные бустерной дозой украинцы получат новые COVID-сертификаты

05 января 2022, 22:58

Вакцинированные бустерной дозой украинцы получат новые COVID-сертификаты

COVID-сертификат для украинцев, привитых бустерной дозой от коронавируса, появится в конце января. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

В Минздраве пояснили, что до тех пор, люди, которые получили бустерную дозу, смогут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации.

«Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дія" не ранее последних чисел января, конечно, уже после прививки», — говорится в сообщении.

Как отмечается, порядок создания сертификата ничем не отличается от того, как создаются COVID-сертификаты на основании данных о выздоровлении или вакцинации. Единственным отличием является срок действия нового документа — он будет действовать 270 дней.

«Кроме COVID-сертификата украинцы, получившие бустер, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Его можно получить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней», — добавили в Минздраве.

Читайте также:

Украина вводит бустерную вакцинацию от ковида для людей старше 60 лет 

Еще по теме

Прочее
Вакцинация коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:59
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды
17:36
Двух боевиков «ДНР/ЛНР» заочно приговорили к 10 годам тюрьмы
14:14
«ДНР» прекратила онлайн-регистрацию на вакцинацию от ковида
10:05
Нескольким городам неподконтрольной Луганщины восстановили водоснабжение
09:37
Боевики не выпускали патруль ОБСЕ из ОРЛО
20:49
Организуют подвоз: В нескольких городах ОРЛО сокращена подача воды
18:57
В Донецке не нашли взрывчатку в торговых центрах
15:22
В Донецке проверяют информацию о минировании трех торговых центров
14:30
Разведка: Боевики на Донбассе укрепляются под руководством России
11:10
«ДНР» обнаружила 77 новых случаев ковида за три дня
08:55
В Донецке карета «скорой» врезалась в автобус
21:31
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 января
20:40
Недостроенное метро в Донецке хотят порезать на металлолом — правозащитники
00:15
Главные новости Донбасса за неделю
18:46
В Донецке упал козырек на входе в гостиницу
все новости
23:59
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды
22:58
Вакцинированные бустерной дозой украинцы получат новые COVID-сертификаты
22:34
Ермак обсудил ситуацию безопасности на границах Украины с представителем Госдепа США
21:32
Нет гарантий «тишины»: Торецк до сих пор без воды
20:56
В прифронтовом Зайцево 95% жителей прошли полный курс вакцинации от COVID-19
20:26
Вторжение в соседние страны и применение химоружия: В Белом доме назвали темы переговоров с Россией
19:58
Стало известно, когда возобновит работу мобильный Ощадбанк на Донбассе
19:25
Апелляционный суд вернул жалобу Януковича и дело о госизмене в суд первой инстанции
18:56
Красный Крест за год направил в ОРДО около 4200 тонн гуманитарной помощи
18:12
В Мариуполе назвали предварительную версию гибели трех человек на территории меткомбината
17:36
Двух боевиков «ДНР/ЛНР» заочно приговорили к 10 годам тюрьмы
17:23
ООС: Боевики трижды открывали огонь по украинским военным
16:42
Боррель: Европе важно, какой будет ситуация в Украине
16:01
С Россией нужно вести требовательный диалог — глава МИД Франции
15:58
На Донетчине открыли центр помощи людям, пострадавшим от домашнего насилия
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция