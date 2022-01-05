По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды

Ситуация с распространением COVID-19
В Донецкой области выявили
126 случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 259 человек. От осложнений, вызванных вирусом умерли 29 человек
В Луганской области подтверждено
103 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерли шестеро больных. Политика
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приехал
в Луганскую область с рабочим визитом.Общество
В Луганской области работники закончили
ремонт на магистральном водопроводе Попаснянского водоканала. Водоснабжение ряда неподконтрольных городов области возобновлено утром 5 января.
За прошлый год Международный комитет Красного Креста направил
в отдельные районы Донецкой области около 4 200 тонн гуманитарной помощи.
Группировка «ДНР» прекратила
онлайн-регистрацию на вакцинацию от коронавируса. Причиной назвали «достаточное количество пунктов вакцинации от COVID-19». Права человека
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала
о состоянии еще одной узницы незаконных вооруженных формирований «ДНР». У Марины Юрчак, незаконно удерживаемой в Снежнянской исправительной колонии №127, после побоев сильно травмированы ноги. Боевые действия
Незаконные вооруженные формирования вмешивались
в работу наблюдателей СММ ОБСЕ — патрули не хотели выпускать на подконтрольную Украине территорию Луганской области.