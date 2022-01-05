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По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды

05 января 2022, 23:59

По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 126 случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 259 человек. От осложнений, вызванных вирусом умерли 29 человек

В Луганской области подтверждено 103 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерли шестеро больных. 

Политика

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приехал в Луганскую область с рабочим визитом.

Общество

В Луганской области работники закончили ремонт на магистральном водопроводе Попаснянского водоканала. Водоснабжение ряда неподконтрольных городов области возобновлено утром 5 января.

За прошлый год Международный комитет Красного Креста направил в отдельные районы Донецкой области около 4 200 тонн гуманитарной помощи.

Группировка «ДНР» прекратила онлайн-регистрацию на вакцинацию от коронавируса. Причиной назвали «достаточное количество пунктов вакцинации от COVID-19». 

Права человека

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о состоянии еще одной узницы незаконных вооруженных формирований «ДНР». У Марины Юрчак, незаконно удерживаемой в Снежнянской исправительной колонии №127, после побоев сильно травмированы ноги. 

Боевые действия

Незаконные вооруженные формирования вмешивались в работу наблюдателей СММ ОБСЕ — патрули не хотели выпускать на подконтрольную Украине территорию Луганской области.

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