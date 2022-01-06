Более 6,6 тысячи случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 5 января, в Украине выявили 6 632 случая заражения коронавирусом, что на 2 061 случай больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровел 9 121 пациент, умерли 187 человек. Вчера госпитализировали 2 028 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 689 291 человека. Из них выздоровели 3 500 914 пациентов, а умерли 96 896 человек.



Вчера вакцинировались 104 844 человека.



С начала прививочной кампании вакцинировался 14 778 321 человек, из них получили первую дозу — 14 78 319 человек, получили две дозы — 13 905 862 человека. Получили дополнительную дозу — 5 399 человек, бустерную дозу — 11 596 человек. В общей сложности проведено 28 701 176 прививок.

В Украине ввели бустерную дозу вакцины от COVID-19 для людей старше 60 лет. Ранее бустерную дозу в могли получить медицинские работники и сотрудники интернатов.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.