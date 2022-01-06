На Луганщине ковид зафиксировали еще у 100 человек

На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтверждено 100 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 77-летняя женщина из Рубежного.



За все время исследований зафиксировано 60 056 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 56 794 человека выздоровели, 2 218 человек умерли.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 100 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 17,4 (при пороговом уровне — 60).