Агента «ДНР», который поджог храм УПЦ, приговорили к семи годам тюрьмы

Суд приговорил к семи годам лишения свободы гражданина, который в 2019 году пытался поджечь храм УПЦ в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным следствия, мужчина действовал по заданию и при четкой координации «спецслужб» группировки «ДНР», а его целью было дестабилизация ситуации в регионе на религиозной основе.



«В ходе следствия установлено, что боевики террористической организации "ДНР" накануне предоставления Томосу Православной церкви пытались спровоцировать конфликт на религиозной почве. По имеющимся данным, псевдоспецслужба террористов подыскала жителя Запорожья, который за 30 тысяч гривен согласился совершить преступление — организовать поджог принадлежащего УПЦ храма Апостола Ивана Богослова», — говорится в сообщении.



В нем уточняется, что одним из ключевых требований было распространение в СМИ видео пожара, который должен был трактоваться как нападение на местную церковную общину УПЦ представителями новообразованной Православной церкви Украины.



Мужчину задержали «на горячем» при попытке поджога храма.



Суд признал виновным организатора поджога по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное правонарушение), ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 258 (окончено покушение на организацию совершения террористического акта) Уголовного кодекса Украины и вынес приговор — 7 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.