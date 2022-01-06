Житель Северодонецка угрожал бросить гранату из окна многоэтажки

В Северодонецке полицейские разоружили мужчину, который угрожал бросить гранату из окна многоэтажного дома. Об этом сообщили в полиции Луганской области.



Сейчас на месте происшествия работают правоохранители – они вошли в квартиру мужчины и разоружили его.



В сообщении говорится, что 44-летний местный житель задержан и дает объяснения следователям по поводу мотивов своего поступка. У мужчины забрали предмет, похожий на гранату и направили на экспертизу.



Следователи совместно с экспертами взрывотехниками и кинологами проводят осмотр места происшествия. Решается вопрос предоставления правовой квалификации события.