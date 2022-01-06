Сильное задымление привело к приостановке работы в цеху «Азовстали»

В одном из цехов на меткомбинате «Азовсталь» в Мариуполе произошло задымление кабельных тоннелей. Об этом сообщает ГСЧС в Донецкой области.



Информация о происшествии поступила пожарникам 6 января в 08:04. По прибытию было установлено, что происходит плотное задымление из кабельных тоннелей под одним из цехом на глубине 8 метров. Внутри кабельных тоннелей сработала автоматическая система газового пожаротушения. Пожар был ликвидирован в 09:20.



На производственный процесс пожар не повлиял — в настоящее время цех находится на ремонте.



Информация о погибших и пострадавших не поступала.