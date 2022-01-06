Переселенцы-участники АТО и ООС получили первоочередное право на кредит от Держмолодьжитла

Переселенцы в Украине, которые являются участниками АТО/ООС, а также их семьи имеют первоочередное право на получение кредита на жилье за ​​счет средств Государственного фонда молодежного строительства (Держмолодьжитла).



Как отмечает «Донбасс SOS», постановлением правительства от 23.12.2021 г. №1437 внесены изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для увеличения уставного капитала Держмолодьжитла.



Указанными изменениями предусмотрено, что первоочередное право на получение кредита за счет собственных средств Держмолодьжитла имеют граждане, которые самостоятельно принимали непосредственное участие в антитеррористической операции и/или в обеспечении ее проведения, участвовали в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Изменения касаются также семей, в которых один из членов семьи принимал непосредственное участие в АТО или ООС, при условии, что на таких граждан распространяется действие законов Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», «Об обеспечении прав и свобод перемещенных лиц».



Чтобы подтвердить первоочередное право на получение льготного ипотечного кредита за счет средств Держмолодьжитла, всем желающим предлагают заполнить форму до 14 января.

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