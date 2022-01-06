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В Мариуполе сделали уникальную для города операцию

06 января 2022, 17:15

В Мариуполе сделали уникальную для города операцию

В Кардиососудистом центре Мариуполя сделали уникальную для города операцию – открытие подвздошной артерии эндоваскулярным методом. Ее особенность в том, что хирургическое вмешательство осуществлялось не через разрезы, а через небольшие проколы. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По словам хирурга Евгения Орлеанского, из-за курения у пациента был полностью закрыт один из сосудов. Если бы операцию не сделали своевременно, то могла развиться гангрена и пришлось бы ампутировать одну ногу.

«Для проведения подобной операции не потребовался общий наркоз. Мы под местной анестезией выполнили прокол на руке и ноге и завели самораскрывающийся стенд», – рассказал хирург.

Мужчине, которому сделали операцию, 65 лет. Он говорит, что почти сразу после операции смог спокойно ходить. Уже через сутки он будет выписан из больницы.

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