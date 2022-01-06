На Донбассе зафиксировали один обстрел за день

С начала дня сегодня, 6 января, стороны незконных вооруженных формирований н Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В сторону Луганского боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.



«Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации», — добавили в штабе.

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