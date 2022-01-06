Лучший момент для примирения: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым и призвал оставить все плохое в прошлом и подумать о примирении. Об этом он сказал в своем видеопоздравлении.



«Искренне поздравляю всех, кто вместе с самыми близкими и родными людьми встречает сегодня первую звезду на вечернем небе. Ее появление знаменует особое мгновение и особый праздник — Рождество Христово! Пусть сегодня этот праздник укрепит нашу веру, надежду, а главное — любовь. Ведь святой Рождественский вечер — это лучший момент для нахождения понимания и примирения во всеми, кого обидел сам, и со всеми, кто обидел тебя», — сказал Зеленский.



«Пусть все это останется в прошлом, в наши семьи придет достаток, в наши дома — счастье, а в нашу страну — мир и процветание», — добавил президент.



