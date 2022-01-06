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Помимо имущества Порошенко, суд наложил арест на активы двух телеканалов

06 января 2022, 19:38

Помимо имущества Порошенко, суд наложил арест на активы двух телеканалов

Печерский районный суд Киева решением об аресте имущества пятого президента Украины Петра Порошенко также наложил арест на активы двух телеканалов. Об этом говорится в заявлении партии «Европейская солидарность».

«Кроме имущества Порошенко, судья Бортницкая-Татарова арестовала активы "Прямого" и "5 канала"», — заявили в партии.

Там подчеркивают, что телеканалы не принадлежат Порошенко.

«Примечательно, что с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко», — отмечается в заявлении.

С 2021 года владельцем этих телеканалов является холдинг «Свободные медиа», созданный медийщиками, журналистами и народными депутатами. До этого официальным владельцем каналов был Петр Порошенко.

20 декабря Госбюро расследований сообщило Петру Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. По версии следствия, Порошенко, будучи президентом, участвовал в организации незаконной схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса. При этом подчеркивается, что заплаченные за уголь деньги шли на финансирование группировок «ДНР» и «ЛНР».

Подозрения в этом деле уже были предъявлены народному депутату Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину. Медведчук находится под домашним арестом, Кузяра — под стражей. Демчишин покинул Украину, суд разрешил его задержать.

6 января Печерский районный суд Киева поддержал ходатайство прокурора, касающееся наложения ареста на имущество пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко.

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