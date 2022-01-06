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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 января

06 января 2022, 21:06

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 января

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зафиксировали 298 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных вирусом умерли 19 человек. Всего на подконтрольной территории выявили 168 699 заболевших: 160 926 пациентов выздоровели, а 5 164 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтверждено 100 новых случаев COVID-19 и один летальный случай. За все время исследований зафиксировано 60 056 случаев инфицирования: 56 794 человека выздоровели, 2 218 — умерли.

В отдельных районах Луганской области выявили 33 случая коронавируса, 18 пациентов умерли. За все время пандемии группировка «ЛНР» подтверждает 21 553 заболевших: 18 175 пациентов выздоровели, а 3 085 — умерли.

Политика

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак считает вредным создание новых переговорных форматов по урегулированию конфликта на востоке Украины. По его мнению, разные форматы и оттенки договорённостей, возникающие в ходе параллельно ведущихся переговоров, могут быть по-разному интерпретированы сторонами.

Главной задачей европейской дипломатии в отношении России является предотвращение войны и новой агрессии против Украины, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он считает, что публичное обсуждение возможных санкций может восприниматься как угроза, что не поспособствует деэскалации.

Главы дипломатических ведомств Германии и США заверили в своей совместной поддержке Украины на фоне опасений по поводу нового российского вторжения.

Великобритания предупредила Москву, что вместе с западными партнерами работает над санкциями, направленными против финансового сектора России в случае ее вторжения в Украину.

Печерский районный суд Киева поддержал ходатайство прокурора, касающееся наложения ареста на имущество пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, который подозревается украинскими правоохранителями в государственной измене и содействии терроризму.

Права человека

Омбудсвумен Людмила Денисова рассказала о пытках еще одного пленника группировки «ДНР». Виктор Дзицюк, который незаконно находится в Макеевской исправительной колонии № 32, сегодня отмечает свой день рождения. В 2020 году «ДНР» приговорила его к 16 годам лишения свободы за «шпионаж и организацию диверсий». Мужчина нуждается в медицинской помощи из-за обострения заболеваний.

Общество

Группировка «ЛНР» проводит очередные «военные сборы резервистов». В «ЛНР» заявляют, что проводят сборы «в целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности».

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