Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине раскрыли убийство военнослужащего, замаскированное под суицид

06 января 2022, 20:47

На Донетчине раскрыли убийство военнослужащего, замаскированное под суицид

В Донецкой области раскрыто убийство военнослужащего, которое пытались замаскировать под суицид. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Отмечается, что в Донецкую спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил поступило сообщение о совершении якобы суицида военнослужащим, 1976 года рождения, при исполнении служебных обязанностей на опорном наблюдательном пункте одной из воинских частей в Бахмутском районе.

«Следственно-розыскными мерами установлено, что имело место сокрытие убийства. По версии следствия, смертельные огнестрельные ранения потерпевшему нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец», — говорится в сообщении.

Учитывая доказательства, 5 января военнослужащего уведомили о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений и убийстве своего сослуживца (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 406 УК Украины).

Суд избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток.

Читайте также:

На Донетчине нашли застреленным солдата-контрактника 

Еще по теме

Прочее
Убийство
Места
Бахмутский район

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 января
16:07
На неподконтрольной Луганщине снова проводят «военные сборы»
14:24
«ДНР» в Рождество откроет КПП под Донецком. Правила те же
11:30
На шахте в Макеевке травмирован работник
09:21
«ЛНР» заявила о смерти еще 18 пациентов с коронавирусом
23:59
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды
17:36
Двух боевиков «ДНР/ЛНР» заочно приговорили к 10 годам тюрьмы
14:14
«ДНР» прекратила онлайн-регистрацию на вакцинацию от ковида
10:05
Нескольким городам неподконтрольной Луганщины восстановили водоснабжение
09:37
Боевики не выпускали патруль ОБСЕ из ОРЛО
20:49
Организуют подвоз: В нескольких городах ОРЛО сокращена подача воды
18:57
В Донецке не нашли взрывчатку в торговых центрах
15:22
В Донецке проверяют информацию о минировании трех торговых центров
14:30
Разведка: Боевики на Донбассе укрепляются под руководством России
11:10
«ДНР» обнаружила 77 новых случаев ковида за три дня
все новости
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 января
20:47
На Донетчине раскрыли убийство военнослужащего, замаскированное под суицид
19:58
Шмыгаль и Боррель договорились провести Совет ассоциации Украина-ЕС в апреле
19:38
Помимо имущества Порошенко, суд наложил арест на активы двух телеканалов
18:59
Лучший момент для примирения: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
18:37
Создавать параллельные Нормандскому формату переговоры вредно - Козак
18:13
ЕС не будет вводить упреждающие санкции против России — Боррель
17:25
На Донбассе зафиксировали один обстрел за день
17:15
В Мариуполе сделали уникальную для города операцию
16:48
Переселенцы-участники АТО и ООС получили первоочередное право на кредит от Держмолодьжитла
16:38
Сильное задымление привело к приостановке работы в цеху «Азовстали»
16:07
На неподконтрольной Луганщине снова проводят «военные сборы»
15:37
Великобритания пригрозила РФ масштабными последствиями в случае вторжения в Украину
15:21
Житель Северодонецка угрожал бросить гранату из окна многоэтажки
14:39
Агента «ДНР», который поджог храм УПЦ, приговорили к семи годам тюрьмы
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция