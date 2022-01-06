На Донетчине раскрыли убийство военнослужащего, замаскированное под суицид

В Донецкой области раскрыто убийство военнослужащего, которое пытались замаскировать под суицид. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.



Отмечается, что в Донецкую спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил поступило сообщение о совершении якобы суицида военнослужащим, 1976 года рождения, при исполнении служебных обязанностей на опорном наблюдательном пункте одной из воинских частей в Бахмутском районе.



«Следственно-розыскными мерами установлено, что имело место сокрытие убийства. По версии следствия, смертельные огнестрельные ранения потерпевшему нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец», — говорится в сообщении.



Учитывая доказательства, 5 января военнослужащего уведомили о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений и убийстве своего сослуживца (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 406 УК Украины).



Суд избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток.