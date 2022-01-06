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Утекает в «серой» зоне: В «Воде Донбасса» рассказали, что происходит с водоснабжением Торецка

06 января 2022, 22:15

Утекает в «серой» зоне: В «Воде Донбасса» рассказали, что происходит с водоснабжением Торецка

Аварийно-восстановительные бригады КП «Компания "Вода Донбасса"» до сих пор не получили разрешение на выполнение ремонтных работ на участке водовода «Горловка-Торецк», который находится в «серой» зоне.

Как сообщила 6 января пресс-служба компании, в течение всего периода конфликта ремонтные бригады не допускаются в «серую» зону для полноценного обследования участка водовода протяженностью 2 км.

«Половина объема воды, который поступает по водоводу "Горловка-Торецк", уходит в потери. То есть до аварийной ситуации, которая произошла 25 декабря, от фильтровальной станции поступало 1500 м3 в час, а в городские резервуары Торецка поступало 600 м3 в час. С 25 декабря количество порывов увеличилось, и в городские резервуары Торецка вода поступает в объеме 340 м3 в час», — пояснили в «Воде Донбасса».

В компании добавили, что ремонтные бригады устранили несколько порывов на водоводе «Горловка-Торецк», но из-за повреждений на участке в «серой» зоне ситуация не изменилась.

27 декабря в Торецке объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на водопроводе «Горловка – Торецк». 30 декабря в «серой» зоне приступили к ремонтным работам, поэтому в Торецк и ближайшие населенные пункты полностью прекратили поставки воды.

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