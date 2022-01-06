На КПВВ «Станица Луганская» возобновили работу электрокары

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» возобновили отмененные из-за гололеда социальные перевозки. Об этом сообщили в гуманитарной миссии «Пролиска».



«Сегодня, 6 января, электрокары гуманитарной миссии "Пролиска", работающей при поддержке UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні, вернулись на маршрут и осуществляют бесплатные социальные перевозки лиц из числа уязвимых категорий населения», — говорится в сообщении миссии.



Электрокары перевозят людей на КПВВ «Станица Луганская» ежедневно с 8:00 до 16:00.



Перерыв в работе социального транспорта был связан с обледенением дороги. Электрокары приостановили передвижение 3 января до очистки дороги на КПВВ. Волонтеры просили людей из числа уязвимых категорий временно воздержаться от посещения КПВВ «Станица Луганская», чтобы избежать травматизма.