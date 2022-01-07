«ЛНР»: Четыре пациента с коронавирусом умерли, еще 71 человек заболел

За минувшие сутки, 6 января, в отдельных районах Луганской области выявили 71 случай инфицирования коронавирусом. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме того, за сутки 59 человек выписаны после выздоровления, четверо умерли от осложнений.



За все время пандемии «ЛНР» подтверждает 21 624 заболевших COVID-19. Из этого числа 18 234 пациента выздоровели, а 3 089 человек умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.