Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ЛНР»: Четыре пациента с коронавирусом умерли, еще 71 человек заболел

07 января 2022, 10:24

«ЛНР»: Четыре пациента с коронавирусом умерли, еще 71 человек заболел

За минувшие сутки, 6 января, в отдельных районах Луганской области выявили 71 случай инфицирования коронавирусом. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Кроме того, за сутки 59 человек выписаны после выздоровления, четверо умерли от осложнений.

За все время пандемии «ЛНР» подтверждает 21 624 заболевших COVID-19. Из этого числа 18 234 пациента выздоровели, а 3 089 человек умерли.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Читайте также:

Более семи тысячи заболевших COVID-19 выявили за сутки

Еще по теме

Прочее
ЛНР коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:33
«ДНР» заявила о 172 заболевших и пяти умерших от COVID-19
10:24
«ЛНР»: Четыре пациента с коронавирусом умерли, еще 71 человек заболел
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 января
16:07
На неподконтрольной Луганщине снова проводят «военные сборы»
14:24
«ДНР» в Рождество откроет КПП под Донецком. Правила те же
11:30
На шахте в Макеевке травмирован работник
09:21
«ЛНР» заявила о смерти еще 18 пациентов с коронавирусом
23:59
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды
17:36
Двух боевиков «ДНР/ЛНР» заочно приговорили к 10 годам тюрьмы
14:14
«ДНР» прекратила онлайн-регистрацию на вакцинацию от ковида
10:05
Нескольким городам неподконтрольной Луганщины восстановили водоснабжение
09:37
Боевики не выпускали патруль ОБСЕ из ОРЛО
20:49
Организуют подвоз: В нескольких городах ОРЛО сокращена подача воды
18:57
В Донецке не нашли взрывчатку в торговых центрах
15:22
В Донецке проверяют информацию о минировании трех торговых центров
все новости
14:46
От COVID-19 скончались еще 4 человека на Луганщине
13:38
ГБР опровергло информацию об аресте активов телеканалов «Прямой» и «5 канал»
12:33
«ДНР» заявила о 172 заболевших и пяти умерших от COVID-19
12:08
На Донетчине — более 200 заболевших ковидом за сутки и семь смертей
11:45
Санкции подорвут единство США и ЕС: В Госдепе объяснили позицию по «Северному потоку 2»
10:24
«ЛНР»: Четыре пациента с коронавирусом умерли, еще 71 человек заболел
10:17
Более семи тысячи заболевших COVID-19 выявили за сутки
22:59
На КПВВ «Станица Луганская» возобновили работу электрокары
22:15
Утекает в «серой» зоне: В «Воде Донбасса» рассказали, что происходит с водоснабжением Торецка
21:50
На Донетчине полиция выявила более 300 нарушений с COVID-документами на транспорте
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 января
20:47
На Донетчине раскрыли убийство военнослужащего, замаскированное под суицид
19:58
Шмыгаль и Боррель договорились провести Совет ассоциации Украина-ЕС в апреле
19:38
Помимо имущества Порошенко, суд наложил арест на активы двух телеканалов (обновлено)
18:59
Лучший момент для примирения: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция