От COVID-19 скончались еще 4 человека на Луганщине

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки подтверждено 87 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло четыре больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 60 143 случаях. Из них 56 862 пациента выздоровели, 2222 — умерли.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 104 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 17 (при пороговом уровне — 60).