Боевики трижды обстреляли позиции ООС на Донбассе

За прошедшие сутки, 7 января, на Донбассе было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Вблизи Катериновки боевики стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия, возле Каменки — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а в районе Новотошковского — из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.