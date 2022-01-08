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С 8 января начали действовать штрафы за дискриминацию в рекламе о вакансиях

08 января 2022, 16:43

С 8 января начали действовать штрафы за дискриминацию в рекламе о вакансиях

С 8 января в Украине вступили в силу изменения в закон о рекламе, которые предусматривают наложение штрафа за указание в вакансии желаемого пола, возраста, расы и т. д.

В случае нарушения к работодателям будет применяться штраф в размере десяти минимальных зарплат (65 000 грн). Штраф должен быть оплачен в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления от Государственной службы по вопросам труда.

Закон о противодействии дискриминации в объявлениях о трудоустройстве действует в Украине с 1996 года, однако применение штрафов за несоблюдение требований закона были введены только в сентябре 2020 года.

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