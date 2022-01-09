С регистрацией «ДНР»: Мужчина пытался перевезти через границу с Россией 7,5 миллиона рублей

На Харьковщине пограничники совместно с работниками таможни выявили у одного из пересекающих границу с Россией крупную сумму валюты. Выяснилось, что автомобиль зарегистрирован на неподконтрольной украинской власти территории Донетчины. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Как уточняется, свертки с российскими рублями нашли во время углубленной проверки автомобиля Daewoo-Lanos в пункте пропуска «Гоптовка» 6 января. Валюта была спрятана под обшивкой двух передних дверей.

«По словам водителя, гражданина Украины, всего он перевозил около 7,5 миллионов российских рублей. Также группа обнаружила номера и свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на временно оккупированной территории Донецкой области представителями оккупационных властей», — говорится в сообщении.



Автомобиль и водителя задержали в пункте пропуска для выяснения всех обстоятельств.