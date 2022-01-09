«ЛНР»: В Перевальске два человека получили травмы при взрыве газа

В подконтрольном группировке «ЛНР» Перевальске мужчина и женщина получили ранения и травмы в результате взрыва газовоздушной смеси в духовке. Об этом сообщила пресс-служба «МЧС ЛНР».



Как уточняется, ЧП произошло в доме по улице Ленина.



«Мужчина с диагнозом "множественные рваные раны грудной клетки, обеих кистей, предплечий, бедер, открытый краевой перелом основной фаланги пятого пальца правой кисти с наличием инородных тел" госпитализирован в Перевальскую центральную районную больницу. Женщина, получившая поверхностные рваные раны ног, проходит амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

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