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Невмешательство в дела Украины: США озвучили свои позиции перед переговорами с Россией

09 января 2022, 13:57

Невмешательство в дела Украины: США озвучили свои позиции перед переговорами с Россией

Соединенные Штаты готовы искать компромиссы с Россией в вопросах политики безопасности в Европе, однако РФ будет подвергнута строгим санкциям, если она вмешается в дела Украины. Об этом заявили чиновники администрации президента Байдена в ходе телефонной конференции, организованной Белым домом, передает AP.

Комментарии прозвучали, когда высокопоставленные официальные лица США и России готовятся к встрече в Швейцарии в понедельник, 10 января, на фоне обострения напряженности вокруг Украины.

«Чиновники заявили, что администрация будет открыта для переговоров с Россией о прекращении возможного будущего развертывания наступательных ракет в Украине и наложении ограничений на военные учения США и НАТО в Восточной Европе. Тем не менее, они заявили, что Россия сильно пострадает от экономических санкций, если она вмешается в дела Украины. В дополнение к прямым санкциям в отношении российских организаций, эти санкции могут включать значительные ограничения на товары, экспортируемые из США в Россию, и потенциально товары иностранного производства, подпадающие под юрисдикцию США», — пишет издание.

По словам официальных лиц, Россия может быть добавлена в группу стран с наиболее строгими ограничениями в целях экспортного контроля вместе с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией.

Официальные лица администрации заявили, что США готовы обсудить на этих переговорах определенные, ограниченные аспекты своей политики безопасности в Европе. Но они подчеркнули, что любые договоренности будут зависеть от устранения Россией угроз Украине и что никакие решения не будут приниматься без согласия Украины или НАТО.

Также они категорически отвергли требования России о том, что НАТО больше не будет расширяться на восток и что США выведут войска и оружие из Восточной Европы.

Несмотря на такую позицию, США и НАТО продемонстрировали готовность искать компромиссы по смежным вопросам.

«Мы думаем, что можем, по крайней мере, изучить возможность достижения прогресса с россиянами», — заявил один из официальных представителей администрации накануне диалога по вопросам стратегии и безопасности между США и Россией в Женеве. Однако он добавил, что «на этих переговорах не будет никаких твердых обязательств».

8 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не рассматривают возможность сокращения численности своих войск в Европе.

«Были сообщения NBC News о вариантах, рассматриваемых США перед переговорами с Россией. Можем однозначно заявить, что мы не рассматриваем сокращение контингента в Европе или изменения позиции там. Также не рассматривается изменение численности войск в странах Балтии и в Польше», — написал Кирби в Twitter.

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