На Луганщине за сутки 13 человек заболели ковидом, двое умерли

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 13 новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Новые случаи инфицирования выявили: в Лисичанске — семь, в Беловодском районе — четыре, в Новопсковоском и Попаснянском районах — по одному.



В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умер 79-летний мужчина из Лисичанска и 72-летняя женщина из Северодонецка.



С начала пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 60 165 жителей области. Из них выздоровели — 56 912 пациентов, умерли — 2 224.



В данное время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 99 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 19,5 (при пороговом уровне — 60).

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