Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ОРДО дети возвращаются в школы с 10 января

09 января 2022, 15:39

В ОРДО дети возвращаются в школы с 10 января

С понедельника, 10 января, в школах в отдельных районах Донецкой области возобновляется очное обучение после зимних каникул. Об этом сообщили в «минобразования» при группировке «ДНР».

Как отмечается, в очном режиме будут обучаться школьники всех классов.

Зимние каникулы в школах ОРДО начались 29 декабря.

С 10 января начнется самая длинная третья четверть, которая продлится до 23 марта. При этом весенние каникулы запланированы с 24 марта по 2 апреля, у первоклассников будут дополнительные каникулы с 7 по 13 февраля.

Читайте также:

Для донецких школьников продлили дистанционное обучение 

Еще по теме

Прочее
Школы Каникулы ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:39
В ОРДО дети возвращаются в школы с 10 января
11:43
«ЛНР»: В Перевальске два человека получили травмы при взрыве газа
11:14
«ДНР» откроет движение через КПВВ под Донецком 10 января
17:11
После Нового года на КПВВ «Станица Луганская» резко снизился пассажиропоток
15:02
В Донецке через объявления ищут «спортсменов» для отправки в Казахстан
12:33
«ДНР» заявила о 172 заболевших и пяти умерших от COVID-19
10:24
«ЛНР»: Четыре пациента с коронавирусом умерли, еще 71 человек заболел
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 января
16:07
На неподконтрольной Луганщине снова проводят «военные сборы»
14:24
«ДНР» в Рождество откроет КПП под Донецком. Правила те же
11:30
На шахте в Макеевке травмирован работник
09:21
«ЛНР» заявила о смерти еще 18 пациентов с коронавирусом
23:59
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды
17:36
Двух боевиков «ДНР/ЛНР» заочно приговорили к 10 годам тюрьмы
14:14
«ДНР» прекратила онлайн-регистрацию на вакцинацию от ковида
все новости
17:12
Боевики стреляли возле Катериновки и Попасной из запрещенного вооружения
16:58
Россия угрожает безопасности всей Европы: Боррель подвел итоги визита на Донбасс
15:53
На Донетчине удвоилось суточное количество заболевших коронавирусом
15:39
В ОРДО дети возвращаются в школы с 10 января
14:46
На Луганщине за сутки 13 человек заболели ковидом, двое умерли
13:57
Невмешательство в дела Украины: США озвучили свои позиции перед переговорами с Россией
12:58
По аналогии с Южной Остией и Абхазией: В Госдуме РФ подготовили проект постановления о признании «Л-ДНР»
11:43
«ЛНР»: В Перевальске два человека получили травмы при взрыве газа
11:14
«ДНР» откроет движение через КПВВ под Донецком 10 января
09:43
С регистрацией «ДНР»: Мужчина пытался перевезти через границу с Россией 7,5 миллиона рублей
08:56
Сутки на Донбассе: НВФ сбросили с беспилотника боеприпас вблизи Станицы Луганской
08:24
В Украине выявили 2810 случаев коронавируса за сутки
18:09
Военный получил ранение вследствие обстрелов боевиков на Донбассе
17:11
После Нового года на КПВВ «Станица Луганская» резко снизился пассажиропоток
16:43
С 8 января начали действовать штрафы за дискриминацию в рекламе о вакансиях
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция