В ОРДО дети возвращаются в школы с 10 января

С понедельника, 10 января, в школах в отдельных районах Донецкой области возобновляется очное обучение после зимних каникул. Об этом сообщили в «минобразования» при группировке «ДНР».



Как отмечается, в очном режиме будут обучаться школьники всех классов.



Зимние каникулы в школах ОРДО начались 29 декабря.



С 10 января начнется самая длинная третья четверть, которая продлится до 23 марта. При этом весенние каникулы запланированы с 24 марта по 2 апреля, у первоклассников будут дополнительные каникулы с 7 по 13 февраля.

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