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Главные новости Донбасса за неделю

09 января 2022, 21:41

Главные новости Донбасса за неделю

Коротко и содержательно о том, что произошло на Донбассе за эту неделю.

Ситуация с распространением COVID-19

С начала пандемии на Донетчине ковидом заболели 169 038 человек. Из них 161 178 человек выздоровели, 5 176 — умерли. В Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 60 165 жителей области. Из них выздоровели — 56 912 пациентов, умерли — 2 224.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак считает вредным создание новых переговорных форматов по урегулированию конфликта на востоке Украины. По его мнению, разные форматы и оттенки договорённостей, возникающие в ходе параллельно ведущихся переговоров, могут быть по-разному интерпретированы сторонами.

Главной задачей европейской дипломатии в отношении России является предотвращение войны и новой агрессии против Украины, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он считает, что публичное обсуждение возможных санкций может восприниматься как угроза, что не поспособствует деэскалации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц инициировали проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» по урегулированию конфликта на Донбассе.

Компартия России подготовила проект постановления Госдумы РФ о признании «ДНР» и «ЛНР».

Права человека

Омбудсвумен Людмила Денисова сообщила о пытках пленника группировки «ДНР» Виктора Дзицюка. В 2020 году «ДНР» приговорила его к 16 годам лишения свободы за «шпионаж и организацию диверсий». Мужчина нуждается в медицинской помощи из-за обострения заболеваний.

Денисова рассказала о состоянии еще одной узницы незаконных вооруженных формирований «ДНР». У Марины Юрчак, незаконно удерживаемой в Снежнянской исправительной колонии № 127, после побоев сильно травмированы ноги.

У украинского военнослужащего Юрия Гордийчука, которого незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии № 32, серьезные проблемы со здоровьем — тонзиллит с последующим отеком горла, что вызывает удушье.

Общество

Печерский районный суд Киева поддержал ходатайство прокурора, касающееся наложения ареста на имущество пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, который подозревается украинскими правоохранителями в государственной измене и содействии терроризму.

Прифронтовой Торецк с 25 декабря остается без централизованного водоснабжения. Ремонтные работы на водопроводе не могут провести из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований.

Международный комитет Красного Креста за прошлый год направил в отдельные районы Донецкой области около 4200 тонн гуманитарной помощи.

Суд в Праге приговорил к 21 году лишения свободы бывшего чешского военного Мартина Сукупа, который с 2014 года воюет против Украины на Донбассе.

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