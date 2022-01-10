Боевики снова помешали проезду наблюдателей ОБСЕ в Луганской области

Наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ не пропустили на подконтрольную правительству территорию через блокпост в Станице Луганской. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.



Незаконные вооруженные формирования утром 9 января не пропустили одного из двух наблюдателей. Причиной назвали «отсутствие предварительного уведомления о пересечении второго члена Миссии».



Патруль СММ направлялся из неподконтрольных правительству районов.



В итоге оба наблюдателя вернулись обратно на базу в Луганск.



Недавно подобные случаи произошли в Луганской области накануне Нового года.