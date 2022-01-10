Четкие требования в отношении проекта «Северный поток — 2» содержится в соглашении правящей коалицией Германии и остаются неизменными. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью La Stampa.



По ее словам, процесс сертификации «Северного поток — 2» приостановили, потому что данный проект не отвечает требованиям ЕС.



Глава внешнеполитического ведомства Германии указала, что право на работу газопровода приостановлено — коалиционное соглашение нового немецкого правительства прописало пункт о распространении европейских требований в сфере энергетики и на трубопровод российского «Газпрома».



«Федеральным правительством даны четкие указания, содержащиеся в соглашении о коалиции, в отношении реализуемых в Германии энергопроектов. От них требуется соответствие требованиям Евросоюза, это касается и Северного потока-2. Однако на данный момент этого нет, по этой причине процесс сертификации пришлось приостановить», — подчеркнула дипломат.



Бербок также напомнила, что сделкой Германии и США по СП-2 предусмотрен ряд жестких санкций в отношении Москвы, если Кремль решится пойти на агрессию против Украины либо будет применять голубое топливо в качестве политического оружия.



«Россию ждут жесткие и эффективные меры, которые будут предприняты Германией совместно с партнерами по ЕС в том случае, если Москва будет рассматривать энергетику в качестве оружия либо предпримет любые действия агрессивного характера в отношении Украины», — подчеркнула она.

Вашингтон выступает против того, чтобы проект «Северный поток — 2» был реализован. Но в случае введения санкционных мер именно сейчас будет ослаблено единство Европы и Штатов. Более того, это не сможет стать главным фактором сдерживания России в отношении Украины. Такая точка зрения была озвучена Недом Прайсом, представителем Госдепартамента США.