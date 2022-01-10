На Луганщине чиновнику грозит до 5 лет тюрьмы за раскрытую гостайну

Луганской областной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении экс-сотрудника одного из государственных учреждений области, сообщает пресс-служба ведомства. Против него выдвинуты обвинения по факту покушения на разглашение государственной тайны.



По данным следствия, в июле 2019 года, сотрудник учреждения, являясь ответственным за режим секретности и сохранения вверенной ему информации секретного характера, дал доступ к гостайне и доступ на государственный оборонный объект, информация о местонахождении которого имеет гриф секретности. При этом чиновник не удосужился проверить, есть ли у гражданина, интересующегося данными вопросами, допуск к гостайне.



В результате фигуранту теперь грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью до 3-х лет или без него.



Данное наказание предусматривается пунктом 2 статьи 15, частью 1 статьи 328 Уголовного кодекса Украины.