В России не принимают ни справки о вакцинации, ни QR-коды «Л-ДНР»

Справки о вакцинации от ковида жителей отдельных районов Донбасса по-прежнему не признают на территории России.



На данный момент в стране действуют антиковидные ограничения. Они могут касаться заселения в гостиницу, посещения кафе, ресторанов, театров, музеев, спортивных клубов и т.д. Гостям этих заведений нужно предъявить справку о вакцинации от коронавируса либо действительный ПЦР-тест. Но жители ОРДЛО жалуются, что не везде у них принимают справки, выданные в Донецке и Луганске.



Вместо справки о вакцинации можно предъявить QR-код с российского портала «Госуслуги». Но QR-код, выданный группировкой «ДНР», нельзя загрузить на этот портал.



Как утверждает так называемая «депутат ДНР» Анастасия Селиванова, справки жителей ОРДЛО можно проверить на специальном сайте. Но компетентные органы РФ не рассматривают этот сайт в качестве достоверного источника информации. Они признают только сертификаты на портале «Госуслуги» РФ.

«ДНР» проводит иммунизацию только вакцинами российского производства. Препараты незаконно завозят в ОРДО в качестве гуманитарной помощи через участки государственной границы, которые временно не контролируют украинские службы.



Российские вакцины от ковида начали поступать в ОРДЛО с февраля 2021 года. По данным «ДНР», на подконтрольной ей территории вакцинировались порядка 275 тысяч человек.



Украина не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организацией здравоохранения.



Жители неподконтрольной Украине части Донбасса также могут вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.