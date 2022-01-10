Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине от пулевого ранения в голову погиб контрактник ВСУ

10 января 2022, 16:48

На Донетчине от пулевого ранения в голову погиб контрактник ВСУ

Специализированная прокуратурая объединенных сил начала расследование факта гибели военнослужащего в Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.

Там отметили, что 9 января была получена информация о том, что мертвым был обнаружен военнослужащий-контрактник 2003 года рождения, уроженец Кривого Рога.

Предварительно было установлено, что 18-летний солдат, обслуживающий пулеметное отделение пулеметного взвода роты огневой поддержки одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством. Он выстрелил себе в голову из вверенного ему штатного оружия непосредственно на месте несения воинской службы.

В Специализированной прокуратуре объединенных сил уточнили, что кроме суицида рассматриваются и другие версии трагедии — умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Всех, кому что-либо известно о случившемся, просят сообщить в Донецкую спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил по телефону 066 825 36 29.

Еще по теме

Места
Донецкая область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:20
Зеленский поручил организовать пункт вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»
16:33
В России не принимают ни справки о вакцинации, ни QR-коды «Л-ДНР»
15:50
«ЛНР» оштрафовала местного жителя на 7 миллионов рублей за контрабанду пенсий
11:25
На неподконтрольной Донетчине проседает почва: опасные зоны
09:30
Боевики снова помешали проезду наблюдателей ОБСЕ в Луганской области
21:41
Главные новости Донбасса за неделю
15:39
В ОРДО дети возвращаются в школы с 10 января
11:43
«ЛНР»: В Перевальске два человека получили травмы при взрыве газа
11:14
«ДНР» откроет движение через КПВВ под Донецком 10 января
17:11
После Нового года на КПВВ «Станица Луганская» резко снизился пассажиропоток
15:02
В Донецке через объявления ищут «спортсменов» для отправки в Казахстан
12:33
«ДНР» заявила о 172 заболевших и пяти умерших от COVID-19
10:24
«ЛНР»: Четыре пациента с коронавирусом умерли, еще 71 человек заболел
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 января
16:07
На неподконтрольной Луганщине снова проводят «военные сборы»
все новости
17:58
В Украине подросткам будут выплачивать тысячу за вакцинацию от COVID-19
17:20
Зеленский поручил организовать пункт вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»
17:19
В зоне ООС двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве
16:48
На Донетчине от пулевого ранения в голову погиб контрактник ВСУ
16:37
Победителей в программе льготной ипотеки среди переселенцев обещают определять чаще
16:33
В России не принимают ни справки о вакцинации, ни QR-коды «Л-ДНР»
16:13
Столтенберг заверил, что НАТО не пойдет на уступки России по членству Украины
15:50
«ЛНР» оштрафовала местного жителя на 7 миллионов рублей за контрабанду пенсий
15:12
В Кремле оценили факт переговоров «нормандских» советников по Донбассу
14:15
На Луганщине чиновнику грозит до 5 лет тюрьмы за раскрытую гостайну
13:50
В Германии назвали условия по запуску «Северного потока — 2»
12:59
В Луганской области еще 13 новых пациентов с ковидом
12:54
Суд продлил Медведчуку арест по делу о поставке угля
12:32
Часть Торецка третью неделю остается без воды из-за аварии в «серой» зоне
12:21
Генсек НАТО готов к новому вооруженному конфликту в случае провала переговоров с Москвой
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция