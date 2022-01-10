На Донетчине от пулевого ранения в голову погиб контрактник ВСУ

Специализированная прокуратурая объединенных сил начала расследование факта гибели военнослужащего в Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.



Там отметили, что 9 января была получена информация о том, что мертвым был обнаружен военнослужащий-контрактник 2003 года рождения, уроженец Кривого Рога.



Предварительно было установлено, что 18-летний солдат, обслуживающий пулеметное отделение пулеметного взвода роты огневой поддержки одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством. Он выстрелил себе в голову из вверенного ему штатного оружия непосредственно на месте несения воинской службы.



В Специализированной прокуратуре объединенных сил уточнили, что кроме суицида рассматриваются и другие версии трагедии — умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.



Всех, кому что-либо известно о случившемся, просят сообщить в Донецкую спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил по телефону 066 825 36 29.