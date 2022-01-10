Обильные снегопады: «ДНР» объяснила, почему не вывозят мусор от жилых домов

В городах, подконтрольных группировке «ДНР», в период новогодних праздников не вывозили мусор, на что люди жаловались в соцсетях. Вр.и.о. «министра строительства и ЖКХ» Владимир Ярошевский заявил, что «незначительный сбой графика» вывоза твердых бытовых отходов связан с обильными снегопадами и другими не зависящими от специалистов причинами.



«Незначительный сбой графика вывоза мусора с отдельных контейнерных площадок в период новогодних праздников был обусловлен обильными снегопадами и отсутствием возможности для специализированной техники проехать к местам расположения контейнеров — иногда и из-за преграждающих путь автомобилей, оставленных во дворах жильцами многоквартирных домов», — цитирует Ярошевского сепаратистский ресурс «ДАН».



По его словам, еще одним фактором стало значительное увеличение объемов мусора в праздничные дни. Вр.и.о. «министра» уверяет, что с окончанием новогодней недели и таянием снега ситуация с вывозом ТБО нормализуется.