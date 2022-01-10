Правозащитник рассказал о признании Россией «Л-ДНР» и военном плане «Б» Кремля по Донбассу

Вероятность признания Россией «Л-ДНР» очень высока, и затем может последовать военная эскалация на Донбассе. Об этом рассказал основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский в интервью изданию «Трибун».



«Давайте проанализируем. Украина не сможет выполнить политическую часть Минских соглашений, так как за этим могут последовать протесты националистических сил, на которые также выйдут многие ветераны российско-украинской войны. Это далеко не в интересах действующей власти. Кроме того, изменилась ситуация в ОРДЛО, где уже выдано почти 1 млн паспортов РФ и все образование перешло на программы страны-агрессора. Реинтегрировать эту территорию согласно формуле Штайнмайера невозможно», — сказал Лисянский.



По его словам, Кремль давно подготовил план «Б», согласно которому «Л-ДНР» признаются «независимыми государствами», но в границах Луганской и Донецкой областей, что спровоцирует возобновление боевых действий на востоке страны.



«По моей информации, Россия выдвинула Украине и международным партнерам условие, согласно которому за невыполнением Минских соглашений последует реализация этого самого сценария. Я давно говорил о том, что Кремль намерен признать “Л-ДНР”. К этому были все предпосылки», — отметил правозащитник.



Он не исключил того, что вслед за РФ на признание «Л-ДНР» могут пойти государства, состоящие в блоке ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).



Лисянский считает, что дальнейшая цель России — разрушение территориальной целостности Украины и возвращение страны под протекторат Кремля.



«Посмотрите на Казахстан. Всего четыре дня — и страна в хаосе. Можно даже сказать, что уже оккупирована Россией. С Украиной все действительно сложнее, но россиянам не составит труда предпринять попытку провокации. Будет ли война? Я однозначно скажу, что будет, ведь всему есть логическое завершение. Кремль хочет поставить точку на демократических настроениях украинцев. Что мы имеем. Сперва они ввели на наших территориях свою валюту, затем начали выдавать паспорта РФ и признавать товары, произведенные в ОРДЛО. Остался один указ Путина, а затем и Госдумы РФ, после которых боевики ринутся “освобождать свои территории”», — говорит правозащитник.



По его мнению, в Украине нужно оперативно привести в порядок структуры, обеспечивающие мобилизацию, а также «поднять» гражданское общество.



«Чтобы разведка оккупанта знала, что люди выйдут на улицу и будут ложиться под танки, вести партизанскую войну. Только зная это, противник не захочет нападать. В свою очередь, украинцы должны понимать, за что они воюют — это и достойные зарплаты, и социальные гарантии, и перспективы. Будем честны, вместо нас никто сражаться не будет», — резюмировал Лисянский.

Депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что Компартия России подготовила проект постановления Госдумы РФ о признании «ДНР» и «ЛНР». По его словам, это произойдет по аналогии с Южной Остией и Абхазией, и эту задачу намерены реализовать в ближайшее время.